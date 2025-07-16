Для приемки бронежилетов была сформирована комиссия, СК начал доследственную проверку, чтобы установить, не было ли в действиях ее членов признаков халатности, сообщили агентству в правоохранительных органах

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Следственный комитет может возбудить новое уголовное дело, связанное с поставкой бракованных бронежилетов в российские вооруженные силы, из-за чего под арестом находится руководство группы компаний "Пикет". Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Для приемки бронежилетов была сформирована приемная комиссия, в которую входили представители Минобороны и сотрудники одного из профильных научно-исследовательских институтов. В настоящий момент СК начал доследственную проверку, чтобы установить, не было ли в действиях этих людей признаков халатности. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело", - рассказал собеседник агентства.

Всего по делу проходят не менее девяти человек. Основной обвиняемый - генеральный директор "Пикета" Андрей Есипов. Другими фигурантами стали финансовый директор Виктория Антонова и бывший начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко, а также Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников. В зависимости от их роли в преступлении им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, а также в даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Как говорится в материалах дела, речь идет о поставке в зону специальной военной операции 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало предъявляемым требованиям. Размер причиненного ущерба составил около 2 млрд рублей.