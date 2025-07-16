ТАСС: экипаж найденного разрушенным вертолета Ми-8, вероятно, погиб

ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Вертолет, пропавший на пути из Охотска Хабаровского края в Магадан, нашли разрушенным, экипаж, вероятно, погиб.

Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах Дальнего Востока.

"Вертолет нашли разрушенным. Экипаж, скорее всего, погиб", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, вертолет был обнаружен в 130 км от Охотска.

14 июля вертолет Ми-8 (эксплуатант - ООО "АПК "Взлет") вылетел по маршруту из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации. В установленное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал. На борту находились пять человек - три члена экипажа и два технических специалиста. Были организованы поиски.