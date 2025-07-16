Об этом сообщили в авиакомпании "Дальнереченск авиа"

ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Вертолет, который пропал на пути из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, обнаружен в местности, где невозможна посадка.

Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании "Дальнереченск авиа".

"Нашли вертолет, но сесть в этой местности невозможно, по экипажу данных нет", - сказали в авиакомпании.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России агентству сообщили, что пропавшее воздушное судно найдено в 130 км от Охотска. Информацию об экипаже в управлении тоже предоставить не смогли.

В оперативных службах Дальнего Востока ТАСС сообщили, что экипаж, скорее всего, погиб.

14 июля вертолет Ми-8 (эксплуатант - ООО "АПК "Взлет") вылетел по маршруту из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации. В установленное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал. На борту находились пять человек: три члена экипажа и два технических специалиста.