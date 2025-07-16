Как сообщил один из участников процесса, перед судом остается открытым вопрос о проведении слушаний дела в открытом или закрытом для СМИ и публике режиме, суд окончательно примет по этому поводу решение до начала процесса

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд 21 июля проведет предварительные слушания по уголовному делу в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске, жертвами которого стали 149 человек. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Предварительные слушания по делу 19 фигурантов запланированы в военном суде на 21 июля", - сказал собеседник агентства.

Дело "Крокуса" будет слушать коллегия из трех судей, уточняли ранее в суде. Материалы дела составляют почти 450 томов, включая вещественную доказательную базу, собранную в ходе предварительного следствия, а также результаты нескольких десятков судебно-медицинских экспертиз в отношении обвиняемых.

Кроме того, суду предстоит определить здание, где будут рассматривать дело, так как судебные залы в Госпитальном переулке не смогут вместить всех участников процесса, а здания в Московском городском суде, где военный суд периодически проводил заседания, находятся на ремонте, часть аппарата апелляционной инстанции переехала в менее вместительные строения.

Перед судом также остается открытым вопрос о проведении слушаний дела в открытом или закрытом для СМИ и публике режиме, суд окончательно примет по этому поводу решение перед оглашением обвинительного заключения, то есть до начала процесса. Однако суд вправе сделать процесс закрытым и после протокольной съемки для журналистов вплоть до оглашения резолютивной части приговора.

В этой связи в пресс-службе инстанции ТАСС сообщали, что в целом суд может закрывать заседания от СМИ и публики в любой момент судебного разбирательства в соответствии с действующим законодательством. В частности, обоснованием за закрытие может являться обеспечение безопасности всех участников процесса, уточняла агентству пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.