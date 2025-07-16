По данным правоохранительных органов, Йованович длительное время живет и работает в России, в ООО "Санлоск" он занимает должность финансового директора

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Волонтер СВО из Сербии Марко Йованович обвиняется в стрельбе по машине с людьми на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сказано в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Гражданин Сербии Йованович обвиняется в том, что в ходе конфликта на парковке он выстрелил из стартового пистолета в сторону автомобиля Lada Granta, в котором находилась потерпевшая со своим мужем", - сказано в материалах дела. Сербу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Йованович вину не признает. "Сторона защиты не согласна с предъявленным обвинением, поскольку между сторонами фактически возник конфликт, инициатором которого был водитель автомобиля Granta. Исключительно в ответ на эти неправомерные действия подсудимым и был осуществлен выстрел", - заявил ТАСС адвокат обвиняемого Михаил Шошмарин. Он подчеркнул, что Йованович стрелял в воздух, а не в сторону водителя или его жены. "Обвиняемым был осуществлен выстрел из сигнального пистолета, который, исходя из обстоятельств произошедших событий, не мог причинить вред ни потерпевшей, ни иным участникам конфликта. Соответственно, состава преступления в действиях подсудимого не имеется", - отметил защитник.

По данным правоохранительных органов, Йованович длительное время живет и работает в России, в ООО "Санлоск" он занимает должность финансового директора. После начала специальной военной операции он неоднократно оказывал помощь российским военнослужащим, имеет благодарности и награды от командиров войсковых частей, а также награжден медалью "Участника специальной военной операции" Министерства обороны РФ.

По словам самого Йовановича, конфликт произошел на парковке в одном из центральных районов Москвы, где он проживает, с неизвестным мужчиной, который стал ему угрожать из-за символики на его одежде с буквой Z и георгиевской ленточки. Гражданин Сербии якобы в целях самообороны выстрелил из сигнального устройства в воздух.

Дорогомиловский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Йовановича до начала декабря. Сам он не согласился с продлением этой меры пресечения и будет ее обжаловать.