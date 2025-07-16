Вертолет, который пропал на пути из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, обнаружен разрушенным в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, спасатели следуют к месту для обследования территории. По данным оперативных служб Дальнего Востока, экипаж, скорее всего, погиб.

ТАСС собрал основное о произошедшем.

Первые данные

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Взлет" пропал при перелете из населенного пункта Охотск Хабаровского края в Магадан. Об этом 14 июля сообщили ТАСС в оперативных службах.

На борту, по предварительным данным, находились пять человек: три члена экипажа и два техника.

Начавшиеся поиски в тот день были приостановлены из-за наступления темноты, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По факту пропажи вертолета Ми-8 было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, признавшей законным возбуждение дела.

Обнаружение вертолета

Об обнаружении вертолета 16 июля сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России и в авиакомпании "Дальнереченск авиа". Данных о находившихся на борту людях не было.

Приземление в местности обнаружения вертолета невозможно, отметили в "Дальнереченск авиа".

Вертолет найден в 130 км от Охотска, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Обломки вертолета обнаружены в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае, спасатели МЧС следуют к месту для обследования территории, отметили в ведомстве.

Вертолет нашли разрушенным. Экипаж, скорее всего, погиб, рассказали ТАСС в оперативных службах Дальнего Востока.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России подтвердили, что в 130 км к северо-востоку от поселка Охотск на склоне горы экипаж поискового вертолета обнаружил полностью разрушенное воздушное судно со следами горения.

Расследование