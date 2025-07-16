В селе Хонуу за последние 4 часа отмечается повышение уровня воды на 11 см, сообщили в региональном правительстве

ЯКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Паводок в Якутии, вызванный обильными осадками и поднятием уровня воды в реках, после Оймяконского района охватит Момский, сообщили в правительстве республики.

"Уровень воды в селе Оймякон составляет 564 см, за последние 4 часа произошло повышение уровня на 14 см, что превышает отметку опасного явления. Дальнейшее продвижение паводка ожидается в сторону Момского района. По оперативным данным, в селе Хонуу (Момский район - прим. ТАСС) уровень воды составляет 637 см, за последние 4 часа отмечается подъем на 11 см", - сказали в региональном правительстве.

Оперативным штабом принято решение направить группу спасателей в Оймяконский район для оказания помощи населению и координации аварийно-спасательных работ. По данным МЧС России, для ликвидации последствий привлечены более 40 человек и 15 единиц техники, в том числе плавсредства.

"Ситуация в Оймяконском районе остается на контроле. Оперативная группа спасателей МЧС и службы спасения вылетают в пострадавший район, все службы работают в усиленном режиме", - сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

В результате подъема уровня воды в Оймяконском районе в зоне затопления оказались пять населенных пунктов. Всего в зоне затопления находятся более 120 дворовых территорий, вода зашла примерно в 70 домов.

В Службе спасения Якутии рекомендовали местным жителям и гостям республики воздержаться от турпоходов, сплавов по местным рекам.