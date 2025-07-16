Как предварительно установили в правоохранительных органах, один из злоумышленников приобрел здание бывшей школы-интерната, где оборудовал оранжереи для выращивания наркосодержащих растений

КЕМЕРОВО, 16 июля. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. кустов конопли - самую крупную партию в регионе - изъяли в Кузбассе. По предварительным данным, мужчина купил бывшую школу-интернат и организовал там оранжерею, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Самую большую в регионе партию культивированной конопли изъяли мои коллеги из Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу. Задержаны житель Красноярского края и гражданин среднеазиатской республики. Они подозреваются в незаконном обороте наркотиков", - написала Волк.

Предварительно установили, что один из злоумышленников приобрел здание бывшей школы-интерната, расположенной в поселке Ленинградском Кемеровского муниципального округа. В нем он оборудовал оранжереи для выращивания наркосодержащих растений. В криминальную деятельность мужчина вовлек иностранца, который незаконно находился на территории России. Вместе с ним фигурант оборудовал помещение системами обогрева, полива и вентиляции.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. В ходе обысков обнаружено свыше 1 800 кустов конопли. Также изъято более 32 кг расфасованной марихуаны. По предварительным данным, они планировали сбывать наркотическое средство на территории Сибирского федерального округа", - отметила Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.