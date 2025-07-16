В ДНР задержали мужчину за финансирование ВСУ

© УФСБ по ДНР

© УФСБ по ДНР

Возбуждено уголовное дело

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Спецслужбы ДНР задержали мужчину за финансирование ВСУ, сообщили в региональном УФСБ.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

По данным УФСБ, задержанный неоднократно переводил деньги на электронные банковские счета, используемые для финансирования украинских войск.

"Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена)", - подытожили в УФСБ.