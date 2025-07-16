Суд признал юридическое лицо виновным в нарушении требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов

КЕМЕРОВО, 16 июля. /ТАСС/. Два работника кузбасской организации, осуществляющей буровзрывные работы, погибли, еще один сильно пострадал. Проверка выявила серьезные нарушения в технике безопасности, деятельность компании приостановлена по решению суда, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

"Судебным приставом ОСП по Заводскому району г. Кемерово ГУФССП России по Кемеровской области - Кузбассу приостановлена деятельность кузбасской организации, осуществляющей буровзрывные работы. Основанием для приостановки послужила смерть двоих работников, а также причинение тяжкого вреда здоровью одного из сотрудников", - говорится в сообщении.

Во время проверок был выявлен ряд грубых нарушений в области промышленной безопасности. Например, персонал не отходил на безопасное расстояние после поджигания костров с взрывчатыми веществами и во время горения костров, не была установлена опасная зона (по действию ударной воздушной волны, разлету кусков породы) при уничтожении взрывчатых материалов, а руководил взрывными работами заведующий складом.

"Суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов) и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 60 суток", - уточняется в сообщении.