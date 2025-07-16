В ликвидации огня участвуют 36 человек и 13 единиц техники

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Пожар в двухэтажном административном здании произошел в Краснодаре на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 04:40 мск 16 июля поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании, расположенном по адресу: МО г. Краснодар, микрорайон Пашковский, ул. Гоголя, д. №75/1. На место незамедлительно прибыли подразделения МЧС России - 36 человек и 13 единиц техники. Площадь пожара составила около 400 кв. м", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пожар локализован. Погибших и пострадавших нет.