На видео запечатлены темные обломки на склоне горы

ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Видео с обгоревшими обломками вертолета, упавшего у мыса Гадикан в Хабаровском крае, опубликовали в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

На видео запечатлены темные обломки на склоне горы.

14 июля вертолет Ми-8 (эксплуатант - ООО "АПК "Взлет") вылетел по маршруту из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации. В установленное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал. На борту находились пять человек - три члена экипажа и два технических специалиста. Были организованы поиски. 16 июля полностью разрушенное воздушное судно со следами горения обнаружили примерно в 130 км к северо-востоку от поселка Охотск Хабаровского края на склоне горы. Как сообщали в авиакомпании "Дальнереченск авиа", сесть в этом месте невозможно.

Данные об экипаже уточняются. В оперативных службах Дальнего Востока ТАСС информировали, что экипаж, скорее всего, погиб. Спасатели МЧС России следуют к месту для обследования территории.