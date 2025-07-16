В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве двух знакомых

Задержанный дает признательные показания

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины в квартире на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В квартире жилого дома на Щелковском ш. обнаружены тела мужчины 1978 года рождения и женщины 1990 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. По предварительным данным, телесные повреждения погибшим нанес их 35-летний знакомый. Он установлен и задержан", - говорится в сообщении.

В ГСУ СК по Москве добавили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Задержанный в настоящее время дает признательные показания.

По версии следствия, в ночь с 15 на 16 июля мужчина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес знакомым множественные ножевые ранения. От полученных повреждений потерпевшие умерли на месте происшествия.