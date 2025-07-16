Также есть трое пострадавших

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Минивэн столкнулся с грузовиком на участке федеральной трассы "Сибирь" в Красноярском крае, в результате один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"Предварительно установлено, что сегодня на 608-м км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля "Тойота-Хайс" двигался со стороны Красноярска в сторону Боготола, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем ФАВ. После столкновения грузовик съехал в кювет. В результате ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля "Тойота". Кроме этого, пострадали 57-летний пассажир "Тойоты", 41-летний водитель и неустановленный пассажир фуры", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД региона, одна полоса для движения транспорта в сторону Боготола перекрыта. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.