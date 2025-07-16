Взрыв газовоздушной смеси произошел в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, сообщили в региональном главке МЧС. По последним данным, один человек погиб. Также пострадала женщина, еще двое могут находиться под завалами.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Взрыв газовоздушной смеси произошел в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Красный Яр.

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили ТАСС, что на месте работают экстренные службы.

Спасатели приступили к разбору завалов.

Как сообщили очевидцы происшествия, до взрыва жители дома почувствовали запах газа и вызвали специалиста.

Разрушена часть дома, вокруг здания лежит множество обломков.

По данным МЧС, возгорания не произошло.

В кирпичном доме 1963 года постройки два подъезда, он газифицирован.

Пострадавшие

В результате происшествия погиб человек.

Еще один пострадал - у женщины диагностировали сотрясение мозга.

Расследование