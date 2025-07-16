Взрыв газовоздушной смеси произошел в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, сообщили в региональном главке МЧС. По последним данным, один человек погиб. Также пострадала женщина, еще двое могут находиться под завалами.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Взрыв газовоздушной смеси произошел в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Красный Яр.
- В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили ТАСС, что на месте работают экстренные службы.
- Спасатели приступили к разбору завалов.
- Как сообщили очевидцы происшествия, до взрыва жители дома почувствовали запах газа и вызвали специалиста.
- Разрушена часть дома, вокруг здания лежит множество обломков.
- По данным МЧС, возгорания не произошло.
- В кирпичном доме 1963 года постройки два подъезда, он газифицирован.
Пострадавшие
- В результате происшествия погиб человек.
- Еще один пострадал - у женщины диагностировали сотрясение мозга.
Расследование
- Прокуратура взяла ситуацию на контроль.