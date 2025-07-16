Еще один человек пострадал, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал при взрыве газа в жилом двухэтажном доме в Новосибирской области. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Один погибший, один травмированный. [Состояние] средней тяжести", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе администрации Новосибирского района ТАСС уточнили, что глава района выехал на место происшествия. В пресс-службе ГУ МВД по региону добавили, что сотрудники полиции принимают меры для беспрепятственного проезда спецтехники, место происшествия оцеплено. Как сообщили очевидцы, до взрыва жители дома почувствовали запах газа и вызвали специалиста. Взрыв разрушил один из углов дома, снесена часть стены на обоих этажах, выбиты стекла. Вокруг здания лежит множество обломков. По данным МЧС, возгорания не произошло. В кирпичном доме 1963 года постройки два подъезда, он газифицирован.