Жертвой ДТП стал один человек, двое пострадали

ТВЕРЬ, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля, который 15 июля сбил пешеходов в Бологовском округе Тверской области, а затем скрылся с места происшествия. Об этом ТАСС сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали.

"В настоящее время водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 15 июля на 359-м км ФАД М-10 "Россия" Бологовского муниципального округа водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП погибла женщина 1981 года рождения, травмы получили мужчина 1986 года рождения и женщина 1985 года рождения.

Как пояснил заместитель командира ОСБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Тверской области подполковник полиции Сергей Егоров, наезд на пешеходов совершил водитель, управляющий автомобилем Chery красного цвета. Водитель скрылся в направлении Санкт-Петербурга. "Путем анализа базы данных было установлено, что данным транспортным средством владеет гражданин 1993 года рождения, зарегистрированный непосредственно в городе Санкт-Петербурге. Сотрудниками дежурной группы отдельного спецбатальона были ориентированы наряды Новгородской области, наряды города Санкт-Петербурга. Впоследствии при помощи сотрудников Госавтоинспекции города Санкт-Петербурга владелец транспортного средства был задержан", - сказал Егоров, отметив, что свою вину в совершении ДТП водитель признал.