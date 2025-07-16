Также повреждены больница и инфраструктура двух объектов теплоснабжения, сообщил глава городского округа Иван Приходько

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Семь человек пострадали в результате артиллерийского обстрела Горловки ДНР со стороны украинских военных, в их числе ребенок. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Изначально было известно о трех раненых, затем - о четырех.

"Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до семи. Среди пострадавших ребенок", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

Он добавил, что повреждены больница, инфраструктура двух объектов теплоснабжения.

Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики зафиксировало обстрел Центрально-Городского района города в 03:40 мск. Противник выпустил 20 ракет из реактивной системы залпового огня.

В новость внесены изменения (10:33 мск) - добавлена информация об увеличении числа пострадавших.