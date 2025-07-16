Фигуранты по делу об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге останутся под стражей

Им продлили срок содержания под стражей до 19 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Суд продлил меру пресечения шестерым фигурантам, обвиняемым в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, до 19 октября. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

"Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга были рассмотрены ходатайства следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Сафарова Камала Гадимали оглы, Сафарова Акифа Мохбалы оглы, Сафарова Аяза Мохаблы оглы, Сафарова Мазахира Мохбалы оглы, Сафарова Бакира Мехди оглы и Гянджиева Ахлимана Сатдара оглы. Рассмотрев материалы, суд удовлетворил ходатайства следователя и продлил обвиняемым срок содержания под стражей по 19 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности группировки, причастной к ряду убийств, которые были совершены на территории Екатеринбурга в начале 2000-х годов. Под стражу заключены восемь обвиняемых.