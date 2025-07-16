Врачи наблюдают за состоянием бойца ММА, на которого совершили нападение

МАХАЧКАЛА, 16 июля. /ТАСС/. Состояние бойца смешанных единоборств Тимура Хизриева стабильное, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили ТАСС в окружении Хизриева.

"Хизриев чувствует себя хорошо, его состояние стабильное. Угрозы жизни нет, находится под наблюдением врачей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стреляли в бойца ММА из травматического оружия, возбуждено уголовное дело.

Хизриеву 29 лет. На его счету 18 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В ноябре 2024 года Хизриев в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выиграл Гран-при PFL 2024 в полулегком весе и получил приз в размере $1 млн.