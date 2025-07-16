Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России

ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Тела пяти человек, по предварительной информации, обнаружили на месте крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"По предварительной информации, группой спасателей на месте обломков вертолета обнаружены тела пяти человек", - говорится в сообщении.

Расследование по возбужденному после происшествия уголовному делу продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех крушения.