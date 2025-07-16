Похищенные денежные средства расходовали на нужды ВСУ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. ФСБ показала видео задержания шестерых пособников украинских кол-центров в Ярославской и Свердловской областях.

Похищенные денежные средства расходовали на нужды ВСУ.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в нескольких регионах России злоумышленники устанавливали sim-боксы в съемных квартирах. С их помощью обеспечивался пропуск трафика из иностранных государств на территорию РФ с заменой номера на российский. Затем россиянам поступали звонки якобы от представителей учреждений, убеждали граждан перевести деньги на "безопасные счета".

У шестерых администраторов sim-боксов обнаружили более 25 мобильных телефонов, 6 пакетов с sim-картами различных операторов, а также банковские карты.

Пятерых фигурантов заключили под стражу, еще один уже отбывает наказание в виде лишения свободы за совершение другого преступления.