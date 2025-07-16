Президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев сообщил, что Мутвалы Шыхлински обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено в отношении сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвалы Шыхлински. Информацию подтвердил ТАСС президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев.

"Адвокатская палата получила официальное уведомление о том, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти - прим. ТАСС)", - сказал он, уточнив, что Мутвалы Шыхлински является адвокатом.

Ранее суд в Екатеринбурге заключил под стражу Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых, во вторник стало известно об аресте Бакира Сафарова и Ахлимана Гянджиева. Как сообщали ранее в СК РФ, в рамках расследования дела были задержаны шесть граждан РФ. По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приглашенный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал необходимые разъяснения по ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работу по разъяснению Баку причин и характера задержания выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге важно продолжать. В Баку выразили протест по поводу действий силовиков, по инициативе азербайджанской стороны были отменены культурные и некоторые другие мероприятия с РФ. В Кремле подчеркнули, что Москва сожалеет о таких решениях Баку.