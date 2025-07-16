Сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге задержали

Президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев сообщил, что Мутвалы Шыхлински обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Сын главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвалы Шыхлински задержан по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщил ТАСС президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев.

"Задержан, мы теперь получили такую информацию от Следственного комитета", - сказал он. Мутвалы Шыхлински является адвокатом.

В объединенной пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что Ленинский суд в среду рассмотрит ходатайство о мере пресечения для Мутвалы Шыхлински.

Собеседник агентства рассказал, что в отношении Шыхлински возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти). Как сообщали местные СМИ, молодой человек в попытке уйти от силовиков во время задержания отца нанес одному из сотрудников Росгвардии травмы.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщили, что в Екатеринбурге пресекли деятельность этнической группировки, причастной, по версии следствия, к ряду убийств в 2001, 2010 и 2011 годах. Суд в Екатеринбурге заключил под стражу Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых, во вторник стало известно об аресте Бакира Сафарова и Ахлимана Гянджиева. Ранее в СК РФ сообщали, что в рамках расследования дела были задержаны шесть человек. По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приглашенный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал необходимые разъяснения по ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работу по разъяснению Баку причин и характера задержания выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге важно продолжать. В Баку выразили протест по поводу действий силовиков, по инициативе азербайджанской стороны были отменены культурные и некоторые другие мероприятия с РФ. В Кремле подчеркнули, что Москва сожалеет о таких решениях Баку.