В Чите пресекли контрабанду драгметаллов стоимостью более 47 млн руб.

Экспертиза установила, что 13 слитков изготовлены кустарным способом из сплава драгоценных металлов, отметили в пресс-службе

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ пресекли контрабанду драгоценных металлов стоимостью более 47 млн рублей на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Незаконный вывоз драгоценных металлов стоимостью более 47 млн рублей предотвратили сотрудники Читинской таможни в пункте пропуска Забайкальск. Ценный товар водитель спрятал в тайнике автобуса, убывающего в Китай", -говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе осмотра транспортного средства с помощью портального инспекционно-досмотрового комплекса таможенники обнаружили в его верхней части вложение. Как сообщили в ФТС, на крыше автобуса под решетчатым багажником болтами была прикручена прямоугольная балка. При ее демонтаже и вскрытии инспекторы извлекли 15 металлических слитков. Однако мужчина пояснил, что обстоятельства происхождения специально оборудованного тайника с вложениями ему не известны.

"Экспертиза установила, что 13 слитков изготовлены кустарным способом из сплава драгоценных металлов: золота массой 5,6 кг и серебра массой более 1 кг, а 2 - из сплава на основе меди и цинка", - отмечается в сообщении.

В настоящее время гражданин задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до миллиона рублей.