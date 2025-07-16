Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что из-за обрушения поврежден забор

САРАТОВ, 16 июля. /ТАСС/. Обрушение части объекта культурного наследия "Казармы Деконского, конца XIX века" произошло в Саратове. В результате поврежден забор возле музея, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Произошло обрушение части указанного здания №17 на улице Шелковичная в областном центре. Данное здание было огорожено. По предварительным данным, пострадавших нет, поврежден забор, граничащий с музеем "Россия - моя история", - говорится в сообщении.

Трехэтажное здание казарм было включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения в 2020 году.

В связи со случившимся прокуратура Октябрьского района Саратова организовала проверку. Сотрудники надзорного органа устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в комитете культурного наследия Саратовской области, здание казармы Деконского сейчас фактически не используется. Ранее велась работа по поиску инвестора. Обязательным условием для нового правообладателя являлось восстановление исторического строения. Однако здание пока не обрело нового владельца.

"Позиция комитета культурного наследия в связи с инцидентом категорична: объект культурного наследия должен быть восстановлен", - добавили в комитете.