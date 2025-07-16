Участник дорожного конфликта объяснил, что спонтанно решил применить оружие

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин заявил, что случайно нашел травматический пистолет, из которого он ранил таксиста в ходе дорожного конфликта в Подмосковье в августе прошлого года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Всероссийской квалификационной коллегии судей, где рассматривается вопрос о разрешении возбудить в отношении судьи уголовное дело.

"За два дня до инцидента я случайно нашел этот пистолет в районе гаражей, где парковал машину. Я планировал сдать этот пистолет в полицию, но не успел, после чего произошел дорожный конфликт", - сказал судья.

Он отметил, что решение применить пистолет в дорожном конфликте возникло у него спонтанно. "Я увидел, что мой родственник, который в тот момент находился со мной в машине, вышел из нее, то же самое сделал и пострадавший. Я решил, что конфликт приобретает совсем плохой оборот и достал этот пистолет", - сказал судья.

По его словам, он сначала просто показал таксисту этот пистолет, чтобы испугать, и лишь после того, как шофер попытался выхватить у него оружие из рук, выстрелил на поражение. "После инцидента я избавился от этого оружия", - отметил Тришкин.

Всероссийская квалификационная коллегия судей 16 июля дала разрешение Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Проверкой СК было установлено, что в августе прошлого года Тришкин ранил из незарегистрированного травматического пистолета водителя такси, с которым у него возник дорожный конфликт.