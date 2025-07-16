Ранее в отношении Фариды Курбангалеевой и Барановского заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении журналистки Фариды Курбангалеевой и ее соучастника Алексея Барановского (признаны в РФ иноагентами и внесены в перечень террористов), обвиняемых в оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Курбангалеева и Барановский заочно обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета группой лиц). Журналистка Фарида Курбангалеева также обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ). Процесс будет проходить в заочной форме, в открытом для СМИ и публики режиме.

Курбангалеева с соучастником в мае прошлого года, находясь за пределами России, разместила в интернете на личном канале одного из видеохостингов ранее совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма. В январе 2023 года, находясь за границей, она также разместила на канале мессенджера заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ при проведении СВО. Ранее в отношении Курбангалеевой и Барановского заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся в международном розыске.