ТАСС: нападение на бойца ММА Хизриева совершил его знакомый

В окружении пострадавшего сообщили, что правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого в нападении

МАХАЧКАЛА, 16 июля. /ТАСС/. Один из напавших на бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале оказался знакомым спортсмена. Об этом ТАСС сообщили в окружении Хизриева.

"Предварительно, один из нападавших является знакомым Тимура. Ранее общались друг с другом. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого в нападении", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стреляли в бойца ММА из травматического оружия, возбуждено уголовное дело. Жизни Хизриева ничего не угрожает.

Хизриеву 29 лет. На его счету 18 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В ноябре 2024 года Хизриев в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выиграл Гран-при PFL 2024 в полулегком весе и получил приз в размере $1 млн.