Речь идет об объектах в населенных пунктах Хотиевка в Черниговской области и Глухов в Сумской области

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в Сумской и Черниговской областях на севере Украины. Об этом сообщило оперативное командование ВСУ "Север".

Как уточняется в сообщении на странице командования в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), повреждены объекты в населенных пунктах Хотиевка (Черниговская область) и Глухов (Сумская область).

По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в Черниговской области объявлялась в ночь на 16 июля и продлилась чуть более шести часов. В Сумской области предупреждение было введено поздним вечером 15 июля и ранним утром 16 июля.