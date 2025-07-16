NTV: в ДТП с маршрутным автобусом в Анкаре пострадали не менее 20 человек

Некоторые из них госпитализированы, сообщил телеканал

СТАМБУЛ, 16 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек пострадали в аварии с маршрутным автобусом в турецкой столице Анкаре. Некоторые из них госпитализированы, сообщил телеканал NTV с места происшествия.

ДТП произошло в утренний час пик в спальном районе Кечиорен. Автобус, по невыясненным пока причинам, врезался в стоявший впереди него легковой автомобиль, затем столкнулся с еще двумя машинами. Его вынесло с дороги, после чего автобус врезался в каменную стену.

Причины аварии выясняются. По предварительной версии полиции, у автобуса могли отказать тормоза.