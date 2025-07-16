Что известно о нападении на бойца ММА Тимура Хизриева в Дагестане

Злоумышленники стреляли в бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева из травматического оружия, сообщили ТАСС в силовых структурах Республики Дагестан. Следователи возбудили уголовное дело.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства нападения
- Злоумышленники стреляли в Хизриева из травматического оружия.
- Ведутся их поиски.
Состояние Хизриева
- После нападения Хизриев был доставлен в Республиканский центр травматологии и ортопедии в Махачкале, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.
- Бойца ММА прооперировали, угрозы жизни нет.
- Состояние после операции оценивается как стабильное.
Расследование
- Следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
- Несколько нападавших на Хизриева действовали по предварительному сговору, сообщили в прокуратуре Дагестана.
- Ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела.
- Предварительно, один из напавших на бойца ММА оказался знакомым спортсмена, сообщили ТАСС в окружении Хизриева. Правоохранители устанавливают его местонахождение.
О Хизриеве
- Хизриеву 29 лет.
- На его счету 18 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.
- В ноябре 2024 года Хизриев в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выиграл Гран-при PFL 2024 в полулегком весе и получил приз в размере $1 млн.