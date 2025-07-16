16 июля, 10:50
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Что известно о нападении на бойца ММА Тимура Хизриева в Дагестане

Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС
© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

Злоумышленники стреляли в бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева из травматического оружия, сообщили ТАСС в силовых структурах Республики Дагестан. Следователи возбудили уголовное дело.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства нападения

  • Злоумышленники стреляли в Хизриева из травматического оружия.
  • Ведутся их поиски.

Состояние Хизриева

  • После нападения Хизриев был доставлен в Республиканский центр травматологии и ортопедии в Махачкале, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.
  • Бойца ММА прооперировали, угрозы жизни нет.
  • Состояние после операции оценивается как стабильное.

Расследование

  • Следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
  • Несколько нападавших на Хизриева действовали по предварительному сговору, сообщили в прокуратуре Дагестана.
  • Ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела.
  • Предварительно, один из напавших на бойца ММА оказался знакомым спортсмена, сообщили ТАСС в окружении Хизриева. Правоохранители устанавливают его местонахождение.

О Хизриеве

  • Хизриеву 29 лет.
  •  На его счету 18 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.
  • В ноябре 2024 года Хизриев в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выиграл Гран-при PFL 2024 в полулегком весе и получил приз в размере $1 млн.
 
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