Что известно о нападении на бойца ММА Тимура Хизриева в Дагестане

Злоумышленники стреляли в бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева из травматического оружия, сообщили ТАСС в силовых структурах Республики Дагестан. Следователи возбудили уголовное дело.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства нападения

Злоумышленники стреляли в Хизриева из травматического оружия.

Ведутся их поиски.

Состояние Хизриева

После нападения Хизриев был доставлен в Республиканский центр травматологии и ортопедии в Махачкале, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

Бойца ММА прооперировали, угрозы жизни нет.

Состояние после операции оценивается как стабильное.

Расследование

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Несколько нападавших на Хизриева действовали по предварительному сговору, сообщили в прокуратуре Дагестана.

Ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела.

Предварительно, один из напавших на бойца ММА оказался знакомым спортсмена, сообщили ТАСС в окружении Хизриева. Правоохранители устанавливают его местонахождение.

О Хизриеве