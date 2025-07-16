Дело о теракте у правительства Самарской области поступило в военный суд

В Центральном окружном военном суде сообщили, что заседание назначат в ближайшее время

САМАРА, 16 июля. /ТАСС/. Материалы уголовного дела по обвинению жителя Самарской области в совершении террористического акта у здания правительства региона поступили в производство Центрального окружного военного суда, заседание будет назначено в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Документы поступили сегодня (16 июля - прим. ТАСС), заседание пока не назначено", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что дату первого заседания по делу назначат в ближайшее время, как только завершат обработку документов.

14 июля в следственном управлении СК России по Самарской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Самары Сергея Семакина (внесен в перечень террористов и экстремистов). Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 (террористический акт) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Прокуратура региона завершила подготовку обвинительного заключения. Материалы были направлены в Центральный окружной военный суд.

По версии следствия, 27 февраля около 05:30 (04:30 мск) пьяный мужчина, испытывая негативное отношение к действиям и решениям органов власти, приехал на машине к зданию правительства Самарской области. За рулем находился сын злоумышленника, не осведомленный о преступных намерениях отца. Обвиняемый бросил на лестницу взрывоопасный предмет, после чего скрылся с места преступления. В результате происшествия никто не пострадал.

28 февраля Самарский районный суд Самары заключил Сергея Семакина под стражу на два месяца. Его сын Михаил дал подписку о невыезде. В апреле обоих фигурантов внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.