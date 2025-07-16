В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что на месте ЧП работают 78 человек и 21 единица техники

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Тяжелая техника начала работу на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожарные МЧС России и спасатели региона продолжают разбирать обрушенные конструкции для поиска людей. Тяжелые бетонные плиты поднимают при помощи автокрана и автолестницы", - сказали в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что всего задействованы 78 человек и 21 единица техники.

"По уточненным данным, дом газифицирован, в настоящее время газоснабжение прекращено", - сказали в ведомстве.

Взрыв газа произошел в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Красный Яр в 08:30 мск. Взрыв разрушил один из углов дома, снесена часть стены на двух этажах, выбиты стекла. По словам очевидцев, повреждены окна в соседних зданиях. Вокруг дома лежит множество обломков. При происшествии погиб один человек, еще один пострадал.