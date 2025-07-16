В Чувашии завели дело о превышении полномочий должностными лицами Минздрава

Сотрудники учреждения, внесли изменения в Республиканскую медицинскую информационную систему, указав заведомо ложные сведения о выписке и выдаче препаратов

ЧЕБОКСАРЫ, 16 июля. /ТАСС/. Правоохранители в Чувашии возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами Минздрава республики. Об этом сообщило в своем Telegram-канале следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами Минздрава Чувашии. [Дело расследуется] по признакам составов преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из личной заинтересованности), ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ)", - говорится в сообщении.

Дело заведено на основании материалов прокурорской проверки, проведенной совместно с УФСБ по Чувашии, и касается использования препаратов с истекшим сроком годности. Прокуратура Чувашии в своем Telegram-канале уточнила, что на основании контракта, заключенного в ноябре 2021 года, был закуплен лекарственный препарат, предназначенный в том числе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

"На конец февраля 2024 года на базе государственного унитарного предприятия "Фармация" хранилось не менее 405 упаковок <...> препарата на общую сумму около 900 тыс. рублей, у которого в мае 2024 года истекал срок годности. <...> Должностные лица Минздрава Чувашии, <...> желая приукрасить действительное положение дел <...> в части отсутствия просроченных препаратов, <...> дали указание <...> внести изменения в Республиканскую медицинскую информационную систему, <...> указав заведомо ложные сведения о выписке и выдаче [лекарства]. <...> Фактически препарат <...> не выдавался", - полагают в прокуратуре.