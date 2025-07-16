Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали три мирных жителя

БЕЛГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с применением 82 боеприпасов и 89 беспилотников нанесли удары по 10 муниципалитетам Белгородской области за прошедшие сутки. Три мирных жителя получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Город Белгород подвергся атакам шести беспилотников, из которых три сбиты. Ранен мирный житель. Женщина продолжает лечение в областной клинической больнице", - написал он, добавив, что в городе повреждены здание суда, складское помещение и восемь автомобилей.

По информации главы региона по Белгородскому району выпущено 20 беспилотников, человек пострадал, повреждены шесть частных дома, надворная постройка, пять автомобиля, гараж и коммерческий объект. По Шебекинскому округу выпущено 22 беспилотника, после удара БПЛА по соцобъекту пострадала женщина, в здании повреждены фасад и остекление, также повреждены три частных дома, линия электропередачи, летняя кухня и корпус предприятия.

Валуйский округ атакован с применением 14 беспилотников, повреждены надворная постройка и объект связи. По территории Волоконовского района выпущено пять беспилотников, повреждены два объекта связи и забор коммерческого объекта.

По Грайворонскому округу выпущено 30 боеприпасов и 9 беспилотников, пострадавших и повреждений нет. Краснояружский район атакован с помощью 52 боеприпасов и 10 беспилотников, информация о последствиях уточняется.

Над Корочанским и Ракитянским районами системой ПВО сбиты два беспилотника, пострадавших и повреждений нет. "В Борисовском районе село Грузское подверглось атаке FPV-дрона - повреждена одна квартира в многоквартирном доме", - добавил Гладков.