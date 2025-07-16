Уголовное дело координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, которое вел судья 2-го Западного окружного военного суда, рассмотрят с самого начала, но назначат другого судью

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Всероссийская квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила прошение судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина об отставке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе военного суда.

"В настоящее время прошение об отставке судьи Альберта Тришкина удовлетворено ВККС", - сказала собеседница агентства.

Ранее ВККС дала разрешение Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении судьи Тришкина по п. "д", "е", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Проверкой СК было установлено, что в августе 2024 года Тришкин ранил из незарегистрированного травматического пистолета водителя такси, с которым у него возник дорожный конфликт. Сам судья заявил, что в момент конфликта он находился в подавленном эмоциональном состоянии, связанном с внесением его в украинскую базу "Миротворец", что повлияло на его поведение. Он уточнил, что оружие нашел за двое суток до конфликта на дороге, сомневался в пригодности травматического пистолета для стрельбы и планировал в ближайшее время сдать находку в УВД.

Также судья подчеркнул, что неоднократно пытался примириться с потерпевшим. Он просил ВККС отказать в возбуждении дела.

До настоящего момента Тришкин рассматривал уголовное дело координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Теперь материалы будут рассматриваться с самого начала в том же суде, но уже другим военным судьей. До работы во 2-м Западном окружном военном суде Тришкин был заместителем председателя Мещанского районного суда Москвы.