Жительница Ульяновской области получила 14 лет колонии за поджог военкомата

Пресс-служба управления Федеральной службы безопасности по региону сообщила, что женщина совершила преступление по указанию Вооруженных сил Украины

УЛЬЯНОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд приговорил жительницу Инзы Ульяновской области к 14 годам колонии общего режима за поджог здания военкомата по указанию Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы безопасности по региону.

"Приговором Центрального окружного военного суда жительница Инзы признана виновной в совершении указанного преступления. Ей назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

Установлено, что в период с апреля по июнь 2023 года женщина была завербована лицами, находившимися на территории Украины и действующими в интересах Вооруженных сил Украины. В июне 2023 года, действуя под руководством этих лиц, за материальное вознаграждение в сумме более 1 млн рублей она в своей квартире изготовила самодельное зажигательное устройство. С помощью него женщина совершила поджог здания военного комиссариата. Жительница Инзы поддерживала связь с кураторами, находившимися на территории Украины, с помощью мессенджера Telegram. Она транслировала все свои действия с использованием видеозвонка.

Преступная деятельность женщины была пресечена управлением ФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии с управлением МВД России по региону в июне 2023 года. Межмуниципальный отдел МВД России "Инзенский" возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). В связи с наличием в действиях фигуранта признаков преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой), уголовное дело переквалифицировано и расследовано следственным отделом управления ФСБ России по Ульяновской области.