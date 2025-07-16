В Новосибирской области в ДТП погибли семь человек

В прокуратуре региона сообщили, что еще один пострадал

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Семь человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе К-17 в Краснозерском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств по факту ДТП, в результате которого погибли семь человек, один человек пострадал", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МВД РФ, лобовое столкновение произошло около 13:40 (09:40 мск) на 291-м км автодороги К-17Р. По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki SX4 двигался со стороны Новосибирска в направлении поселка Краснозерское и при обгоне столкнулся со встречным автомобилем Toyota Sprinter. Пять человек погибли на месте, еще двое скончались в медучреждении. Еще одного пассажира - малолетнего ребенка - госпитализировали, сообщили в областном главке МВД РФ.

Проверку по факту ДТП организовало следственное управление СК РФ по региону. Следователи устанавливают обстоятельства аварии, допрашивают очевидцев происшествия, сообщили в региональном главке ведомства.