Решение суда не предусматривает запрета на политическую деятельность, сообщил телеканал Habertürk

СТАМБУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Стамбульский суд вынес приговор арестованному оппозиционному мэру города Экрему Имамоглу по делу об оскорблении местного прокурора. Он получил 1 год и 8 месяцев лишения свободы, передал из зала суда телеканал Habertürk.

На вердикт суда будет подана апелляция, сообщил телеканал.

Решение суда, как отмечает Habertürk, не предусматривает запрета на политическую деятельность, на чем настаивало обвинение.

Судебные слушания по делу Имамоглу проходят в стамбульской тюрьме Силиври, где он содержится после ареста в марте по обвинению в коррупции. В заседании суда приняли участие лидер Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель, которая поддерживает Имамоглу, и адвокаты мэра.

Дело в отношении Имамоглу было возбуждено в конце января после его резких высказываний в адрес стамбульского прокурора Акына Гюрлека, которое прокуратура посчитала оскорблением должностного лица. Прокуратура Стамбула потребовала для него до 7 лет и 4 месяцев лишения свободы и запрета на политическую деятельность.

Имамоглу, впервые избранный на пост мэра Стамбула в 2019 году, был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта. После задержания стамбульского мэра в Турции прошла волна акций протеста, организованных оппозицией. НРП регулярно проводит митинги в защиту Имамоглу в разных районах страны, а также сбор подписей за проведение досрочных президентских выборов и в поддержку Имамоглу как кандидата в президенты от оппозиции.