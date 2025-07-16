МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России во взаимодействии с ФСБ обнаружили 820 кг кокаина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, это крупнейшая в 2025 году партия латиноамериканских наркотических веществ, ее стоимость на российском черном рынке составляет более 12 млрд рублей.
Операцию проводили с учетом информации спецслужб о намерении преступной группировки организовать контрабандный канал поставок кокаина в Россию. Ведомства проверяли грузы, которые прибывали из Латинской Америки.
"Информация зарубежных коллег нашла свое подтверждение и позволила установить поставку наркотиков с сокрытием в легальной партии эквадорских бананов, перемещаемой в морских рефрижераторах", - говорится в сообщении.
Как указали в ведомстве, в ходе проверки под полом одного из контейнеров обнаружили и изъяли 820 брикетов с веществом. Экспертиза установила, что порошок и кристаллы являются кокаином.
Балтийская таможня по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере завела уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.