Его стоимость на черном рынке составляет более 12 млрд рублей, указали в ФТС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России во взаимодействии с ФСБ обнаружили 820 кг кокаина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, это крупнейшая в 2025 году партия латиноамериканских наркотических веществ, ее стоимость на российском черном рынке составляет более 12 млрд рублей.

Операцию проводили с учетом информации спецслужб о намерении преступной группировки организовать контрабандный канал поставок кокаина в Россию. Ведомства проверяли грузы, которые прибывали из Латинской Америки.

"Информация зарубежных коллег нашла свое подтверждение и позволила установить поставку наркотиков с сокрытием в легальной партии эквадорских бананов, перемещаемой в морских рефрижераторах", - говорится в сообщении.

Как указали в ведомстве, в ходе проверки под полом одного из контейнеров обнаружили и изъяли 820 брикетов с веществом. Экспертиза установила, что порошок и кристаллы являются кокаином.

Балтийская таможня по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере завела уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.