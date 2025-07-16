Пресс-служба регионального управления ФСБ сообщила, что жительницу приговорили к 240 часам обязательных работ

САМАРА, 16 июля. /ТАСС/. Суд в Самаре приговорил местную жительницу к 240 часам обязательных работ за финансирование украинской псевдорелигиозной организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность местной жительницы, причастной к финансированию украинской псевдорелигиозной организации <…>, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. <…> Решением Октябрьского районного суда Самары фигурантка уголовного дела признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд РФ признал организацию экстремистской. Суд установил, что фигурантка неоднократно переводила деньги функционеру московской ячейки организации. Ее представители направляли собранные средства на содействие Вооруженным силам Украины, организацию антироссийской риторики, распространение недостоверных материалов о Вооруженных силах РФ. Суд приговорил фигурантку к 240 часам обязательных работ.