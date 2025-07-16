В Петербурге ребенку зажало руку на эскалаторе в метро

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета сообщили, что врачи диагностировали у мальчика тяжелые травмы среднего и безымянного пальцев левой руки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Трехлетний ребенок получил тяжелую травму на эскалаторе в метро Санкт-Петербурга, ему зажало руку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

"Прокуратура Петербургского метрополитена устанавливает все причины и обстоятельства травмирования малолетнего на эскалаторе на станции метро "Академическая". По предварительным данным, вечером 15 июля ребенку зажало руку на эскалаторе, он получил тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, после травмирования на станции метро "Академическая" пострадавший был доставлен к ним в клинику. Врачи диагностировали у мальчика тяжелые травмы среднего и безымянного пальцев левой руки. Ребенку потребовалось хирургическое вмешательство, он остается под наблюдением врачей.