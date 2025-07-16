По данным следствия, ущерб бюджету региона в результате мошеннических действий составил более 1 млрд рублей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Московский городской суд оставил под стражей бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, который обвиняется в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений в регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Смирнова и постановил оставить решение первой инстанции без изменения", - сказали в пресс-службе. Ранее Мещанский районный суд Москвы продлил срок ареста Смирнову до 15 сентября 2025 года.

Экс-губернатор Курской области Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов, а также частично признавший вину в растрате (ст. 160 УК РФ) экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев в апреле были доставлены в Москву и заключены под стражу.

По данным следствия, ущерб бюджету области в результате мошеннических действий составил более 1 млрд рублей, выделенных АО "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений в приграничье. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение денег.

19 марта Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры взыскал свыше 4,1 млрд рублей с девяти физических лиц и восьми организаций, в том числе с экс-руководителей корпорации. Генпрокуратура потребовала взыскать средства, ранее выделенные из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений в Курской области. По оценке надзорного ведомства, эти средства были присвоены при исполнении госконтрактов. Суд удовлетворил требования, а также взыскал солидарно с указанных физических и юридических лиц государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей.