Глава администрации муниципального округа Вячеслав Третьяков сообщил, что никто не пострадал

ЛУГАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотником нанесли удар по зданию учреждения, занимающегося уходом на дому за маломобильными пожилыми гражданами в Кременной Луганской Народной Республики. Пострадавших нет, сообщил глава администрации муниципального округа Вячеслав Третьяков.

"В Кременной учреждение по уходу за маломобильными гражданами подверглось атаке БПЛА. В результате атаки получило повреждение здание учреждения. Пострадавших среди сотрудников и подопечных не было", - написал он в Telegram-канале.

Третьяков уточнил, что учреждение предоставляет услуги по уходу за пожилыми людьми на дому. "Администрация Кременского муниципального округа осуждает атаку на гражданский объект и подчеркивает, что подобные действия направлены против мирного населения", - сообщил он, добавив, что предпринимаются необходимые меры для ликвидации последствий атаки.