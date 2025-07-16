В региональном департаменте полиции отметили, что ситуация произошла "в рамках тимбилдинга в коллективе, без злого умысла"

АСТАНА, 16 июля. /ТАСС/. Начальник отдела полиции города Шар Абайской области Казахстана уволен со службы после появления в социальных сетях видео, где он стреляет по подчиненным из рогатки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

"По результатам дисциплинарной комиссии начальник отдела полиции города Шар Жарминского района Даурен Алжапаров освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением норм служебной этики", - говорится в комментарии пресс-службы, которое приводит агентство Казинформ.

В ведомстве отметили, что ситуация произошла "в рамках тимбилдинга в коллективе, без злого умысла со стороны руководителя", однако это не послужило смягчающим обстоятельством.

На этой неделе в социальных сетях распространилась видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как мужчина в гражданской одежде стреляет из рогатки по другому человеку сначала в помещении, а затем на крыльце здания. Пользователи социальных сетей утверждали, что на видео запечатлен отдел полиции города Шар.