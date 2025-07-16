Мужчина заключен под стражу сроком на два месяца

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор предприятия "Ярдормост", бывший сити-менеджер Кирова Дмитрий Драный обвиняется в получении взятки, суд в Ярославле арестовал его на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Кировский районный суд г. Ярославля 16 июля 2025 года избрал в отношении Дмитрия Драного, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (3 эпизода; ч. 6 ст. 290 УК РФ), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 14 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры Ярославской области, Драный обвиняется в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). "По версии следствия, обвиняемый получил взятки в общей сумме свыше 10 млн.рублей за способствование заключению контрактов с коммерческими организациями", - проинформировали в пресс-службе.

Деятельность фигуранта пресекли сотрудники УФСБ России по Ярославской области. Уголовные дела также возбуждены в отношении взяткодателей.

АО "Ярдормост" занимается ремонтом дорог, мостов, оказанием транспортных услуг, имеет 12 филиалов и девять асфальтобетонных заводов в Ярославской области. Учредителем является Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений региона. Драный возглавил "Ярдормост" в апреле 2023 года. С 2012 по 2014 года был главой администрации Кирова.