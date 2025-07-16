Сирены продолжают работать в Днепропетровской и Сумской областях

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучали в Киеве, Одесской, Харьковской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

В красной зоне остаются Днепропетровская и Сумская области. Украинские издание "Общественное" сообщало о взрыве в городе Шостке Сумской области.

В новость внесены изменения (17:44; 17:53 мск) - добавлена информация о новых областях; об отмене.