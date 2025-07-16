Сын главы азербайджанской диаспоры заявил, что не намеренно нанес вред росгвардейцу

По словам Мутвалы Шыхлински, он сожалеет о случившемся

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Сын главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Мутвалы Шыхлински, в отношении которого возбуждено дело о насилии над представителем власти, заявил в суде, что не намеренно нанес вред представителю власти и сожалеет о случившемся, сообщает корреспондент ТАСС.

"Не нарочно. Я не видел его, он находился справа от меня, впоследствии стало известно. Я глубоко сожалею о случившемся", - сказал он в ответ на вопрос о том, зачем был причинен вред сотруднику при исполнении.

Как сообщали местные СМИ, молодой человек при попытке уйти от силовиков во время задержания отца нанес одному из сотрудников Росгвардии травмы.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщили, что в Екатеринбурге пресекли деятельность этнической группировки, причастной, по версии следствия, к некоторым убийствам в 2001, 2010 и 2011 году. Суд в Екатеринбурге заключил под стражу восьмерых фигурантов. По предварительным данным, один из фигурантов умер в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приглашенный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал необходимые разъяснения по ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работу по разъяснению Баку причин и характера задержания выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге важно продолжать. В Баку выразили протест по поводу действий силовиков, по инициативе азербайджанской стороны были отменены культурные и некоторые другие мероприятия с РФ. В Кремле подчеркнули, что Москва сожалеет о таких решениях Баку.