Шпионившую для Киева жительницу ЛНР осудили на 15 лет

Старший помощник прокурора региона Елена Усачева сообщила, что украинка добровольно собирала данные о местах дислокации российских войск на территории республики

ЛУГАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 15 годам колонии общего режима местную жительницу Светлану Гаевую, шпионившую для украинских спецслужб. Об этом журналистам сообщила старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева.

"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летней Светланы Гаевой. Она признана виновной по ст. 276 РФ (шпионаж). <...> Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Гаевую к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала Усачева.

По ее словам, с июня по август 2023 года Гаевая, являясь гражданкой Украины, добровольно собирала и передавала данные о местах дислокации российских войск на территории ЛНР украинским спецслужбам. На связь с Киевом женщина выходила через интернет-мессенджер. Уголовное дело против Гаевой возбудили и расследовали сотрудники УФСБ России по республике.